في بيان شديد اللهجة.. اتحاد الكرة يرد على جمعية اللاعبين المحترفين

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا، الأربعاء، أبدى فيه انزعاجه واستيائه من البيان الصادر من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين والذي أوصى بعدم انتقال اللاعبين للدورى المصري.

وفي وقت سابق، أصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بيانا حذر فيه اللاعبين من الانتقال إلى الأندية المصرية، موجها عدد من التحذيرات للاعبين الراغبين في الانضمام للدوري المصري، كاشفا عن الأزمات التي شهدها الدوري وحالات حدثت بالفعل مع بعض اللاعبين وذلك بناء على الشكاوى التي تقدم بها اللاعبين والتي وصلت للاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية.

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وقال اتحاد الكرة في بيانه الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك":

يبدي الاتحاد المصري لكرة القدم انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين ، ويؤكد أن البيان يحتوى على الكثير من المعلومات غير الصحيحة و التي إن ثبت وقوعها فهى حالات فردية لا تنسحب على جميع أندية مصر ..

ويود الاتحاد المصري لكرة القدم أن يوضح عددا من النقاط المهمة، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة كلا في نقاطه :

أولا .. إنه طبقا لل tms فإن عدد الأندية المصرية التى تمتلك حسابا هى 113 نادى و التى تمثل الأقسام الأول و الثانى بالكامل بالإضافة إلى أكثر من نصف أندية القسم الثالث، و لذلك لا يوجد حاجة للتحايل على عملية استقدام البطاقات الدولية.

ثانيا : إن الاتحاد المصرى لديه حوالى 268 لاعبا أجنبيا فى مختلف الدرجات لم يصل إلينا سوى شكوتين بحجب جوازات السفر على مدار الأربع أعوام الماضية و كانت بحجة إنهاء إجراءات إقامة اللاعبين و تم إعادة جوازات السفر فورا بعد تدخل الاتحاد.

ثالثا : لدى الاتحاد المصرى عقودا موحدة تم اعتمادها من الفيفا و من هيئتكم و نعمل بها منذ 2020.

رابعا: كون بعض اللاعبين يوقعون عقودا دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة فهى تقع على عاتق اللاعب ووكيله الذى يجب أن يبحث و يوجه إلى مصلحة اللاعب ..

ويشدد الاتحاد المصرى لكرة القدم في هذا الصدد، على أنه لا يعتمد سوى العقود المكتملة البيانات كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك الاخطاء.

خامسا : إن الاتحاد المصرى لديه جميع إجراءات التقاضى التى تمنح كل طرف حقه طبقا للائحة الاتحاد و المعتمدة من الفيفا فى 2022.

أخيرا ..فإن الاتحاد المصرى يرفض بشدة و يحتج بقوة على البيان الصادر من هيئتكم بتاريخ اليوم خاصة أن جمعية اللاعبين المصريين و هى المتواجدة و المتابعة للأحداث في مصر لم توجه للاتحاد اى ملاحظة فيما جاء في بيانكم.