شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ بعثة المنتخب للإعاقات الذهنية لإنجازاتهم ببطولة الألعاب العالمية بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس مع لاعبي ولاعبات بعثة منتخب مصر للإعاقات الذهنية، المشاركة بدورة الألعاب العالمية التي تقام في فرنسا خلال الفترة من 4 حتى 10 يونيو الجاري لتهنئتهم بنتائجهم خلال منافسات الدورة.

وحرص وزير الرياضة خلال اتصاله بلاعبي ولاعبات البعثة على تقديم التهنئة لهم وتحفيزهم على تقديم مستويات مميزة فيما تبقى لهم من منافسات بالبطولة.

وتشارك مصر بالبطولة بعدد 54 لاعبًا بخمس ألعاب وهي ألعاب القوى والسباحة وتنس الطاولة والفروسية والكاراتيه، حيث حصل اللاعب محمد جوده على فضية السباحة 800م، كما حصد نفس اللاعب برونزية 50م ظهر، بينما حصلت اللاعبة فاطمه الصاوي على برونزية 400م متنوع، بينما فى ألعاب القوى حصل اللاعب عمر علاء على ذهبية دفع الجلة، وأيضا حصد نفس اللاعب ذهبية قذف القرص.

فيما حصدت اللاعبة سامية محمد على ذهبية قذف القرص، ونالت اللاعبة ريتاج محمد ذهبية 1500 م، واللاعبة فاطمه الزهراء محمد على ذهبية 1500م، واللاعب علي عبد الله فضية الـ100 م، بينما نال سيف بدر برونزية دفع الجلة، وفى تنس الطاولة حصل اللاعب مروان عماد على برونزية الفردى، ويترأس البعثة محمود الشيخ عضو مجلس إدارة اتحاد الإعاقات الذهنية.