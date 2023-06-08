شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصري بعد مباريات الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء الأربعاء مباراتان مهمتان في الدوري، وما زال نادي بيراميدز في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، بعد فوزه على فاركو بهدف مصطفى فتحي، ثم يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 62 وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر ولكن يتبقى للمارد الأحمر 6 مباريات مؤجلة، ثم يحتل نادي فيوتشر المركز الثالث برصيد 57 نقطة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة سموحة وسيراميكا في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، في مواجهة مهمة للفريقين، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم سموحة في الدقيقة الأولى بالهدف الأول، بتسديدة بباطن القدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى، وعزز تقدمه في الدقيقة 16 بعد تمريرة من حسين فيصل إلى شريف رضا المتمركز جهة اليمين فسدد الأخير كرة قوية سكنت أقصى يمين المرمى، وبالدقيقة 42 قلص سيراميكا النتيجة من كرة عرضية أرضية من محمد شكري من جهة اليسار قابلها أحمد ياسر ريان بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى، وجاء التعادل لفريق سيراميكا عن طريق محمد إبراهيم من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر في 10 مباريات، سجل لاعبو سيراميكا 29 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا.