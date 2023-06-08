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القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الأربعاء، ما زال مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري على قمة الهدافين برصيد 14 هدفا.

1- مابولولو - الاتحاد السكندري - 14 هدفا.

2- محمد حمدي - أسوان - 11 أهدافا.

3- أحمد الشيخ - غزل المحاة - 10 أهداف.

4- أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف.

5- سمير فكري - الداخلية - 9 أهداف.

6- جون أوكولي - المقاولون - 9 أهداف.

7- محمد شريف - الأهلي - 9 أهداف.

8- رزقي حمرون - فاركو - 8 أهداف.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة سموحة وسيراميكا في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، في مواجهة هامة للفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم سموحة في الدقيقة الأولى بالهدف الأول، بتسديدة بباطن القدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى، وعزز تقدمه في الدقيقة 16 بعد تمريرة من حسين فيصل إلى شريف رضا المتمركز جهة اليمين فسدد الأخير كرة قوية سكنت أقصى يمين المرمى، وبالدقيقة 42 قلص سيراميكا النتيجة من كرة عرضية أرضية من محمد شكري من جهة اليسار قابلها أحمد ياسر ريان بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى، وجاء التعادل لفريق سيراميكا عن طريق محمد إبراهيم من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الثاني عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 15 مواجهة وخسر في 10 مباريات، سجل لاعبو سيراميكا 29 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا.