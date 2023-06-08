شكرا لقرائتكم خبر عن رجب عمران يعتذر لجماهير المصري: ما حدث سوء تفاهم مع الجهاز الإداري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر رجب عمران، لاعب النادي المصري، اعتذاراً وتوضيحا لما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام غزل المحلة بالدوري، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وكتب رجب عمران عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "توضيح ياريت الناس اللي عماله تقول احترام الجهاز الفني.. اللى حصل سوء تفاهم مع الجهاز الإداري ملوش أي علاقة بالجهاز الفني اللى كلنا بنحبه وبنحترمه وأنا لاعيب محترف وموجود في نادي كبير".

وأضاف: "أنا نزلت توضيح عن اللى حصل والناس اللى عارفاني وقريبة مني عارفة إني عمري ما بغلط فى حد، أنا بعتذر عن سوء التفاهم اللى حصل مني أولا اعتذاري للجمهور وللجهاز الفني واللاعيبة ومجلس الإدارة المحترم".

وكان رجب عمران قد دخل في نقاش حاد مع زملائه في الفريق بسبب رغبته في تسديد ركلة الجزاء التي حصل عليها المصري في مواجهة غزل المحلة، قبل أن يقرر الجهاز الفني أن يسدد جريندو ركلة الجزاء ليحرز هدف التعادل للفريق البورسعيدي.

وقرر الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري خصم مائة ألف جنيه من رجب عمران لاعب خط وسط الفريق مع إيقافه لحين التحقيق معه، وذلك لما بدر من اللاعب خلال مباراة اليوم أمام غزل المحلة.