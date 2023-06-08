شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب كرة السلة للكراسى المتحركة فى المونديال بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المنتخب المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة في بطولة كأس العالم، المقامة خلال الفترة من 5 يونيو وحتى 24 من نفس الشهر الجاري، بدبي.

وجاءت مواعيد مباريات المنتخب كالتالي:

يبدأ المنتخب مشواره يوم 10 يونيو أمام منتخب تايلاند في تمام الساعة العاشرة والربع صباحًا بتوقيت القاهرة. ويوم 11 يونيو يلعب منتخب مصر مع ألمانيا في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة. فيما يواجه منتخبنا نظيره الكندى يوم 14 يونيو في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة المنتخب المصري 12 لاعبًا وهم: محمود صبري ابراهيم، محمد فرج جمعة، أشرف أبو زيد، أشرف زغلول، سامي منصور عبد الرحمن، أحمد فتحي سعد، محمد أنور أحمد، توبه نجدي محمود، مجدي طلعت عبده، محمد محمد حسب النبي، الحسن صدقي، احمد صلاح محمد.

ويترأس البعثة المنتخب المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة إيهاب حسانين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، ويقود المنتخب فنيًا عادل شريف، وجمال جاد الرب مدرب، ومحمد رشاد المدير الإداري.

وتقام بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بمشاركة 28 منتخباً، بواقع 16 للرجال و12 للسيدات، وهذه المرة الأولى التي يقام فيها الحدث العالمي في منطقة الشرق الأوسط، منذ انطلاقته في 1973.

وأسفرت قرعة منافسات الرجال عن وقوع منتخبنا المصري، في المجموعة الثانية، إلى جانب ألمانيا، كندا وتايلاند، فيما تضم المجموعة الأولى، الإمارات، أستراليا، إيطاليا والبرازيل، فيما تضم المجموعة الثالثة: هولندا، الأرجنتين، كوريا الجنوبية وفرنسا، وتضم المجموعة الرابعة: أمريكا، بريطانيا «حامل اللقب»، إيران والعراق.

يذكر أن منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة حقق لقب البطولة العربية الأولى التي أقيمت في شهر مايو الماضي بدولة الكويت، على حساب المنتخب الكويتي صاحب الأرض بنتيجة "40-41".