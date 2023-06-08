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مواعيد مباريات اليوم الخميس 8 – 6 – 2023 فى الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - تُستكمل اليوم الخميس 8 – 6 – 2023، منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الممتاز هذا الموسم، بإقامة مباراتين هامتين حيث يلتقي الاسماعيلي مع الطلائع، ويواجه أسوان المقاولون.

 

موعد مباراة الاسماعيلي والطلائع

 

في المباراة الأولى، يستقبل فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه حمزة الجمل، على ملعبه في الإسماعيلية، نظيره طلائع الجيش الذى يقوده عبد الحميد بسيوني، في السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

 

موعد مباراة اسوان والمقاولون

 

في اللقاء الثاني، يحل فريق المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على أسوان في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، في الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، والتي تجمع الفريقين على استاد أسوان.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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