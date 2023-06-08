محمود البنا حكما للإسماعيلي والطلائع وبسيونى لأسوان والمقاولون

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وأسندت اللجنة قيادة مباراة الإسماعيلي والطلائع للحكم الدولى محمود البنا، بينما يدير محمود بسيوني مواجهة أسوان والمقاولون العرب.

يستقبل فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه حمزة الجمل، على ملعبه في الإسماعيلية، نظيره طلائع الجيش الذى يقوده عبد الحميد بسيوني، في السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

يحل فريق المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على أسوان في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، في الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، والتي تجمع الفريقين على استاد أسوان.