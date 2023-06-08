وست هام يظفر بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي

المنامة - ياسر ابراهيم -

ظفر وست هام يونايتد الإنكليزي بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بتغلّبه على فيورنتينا الإيطالي (2-1) الأربعاء في نهائي المسابقة القارية على ملعب "فورتونا أرينا" في براغ عاصمة جمهورية التشيك.



وبادر الجزائري سعيد بن رحمة بافتتاح النتيجة للمطارق من علامة الجزاء (62).



وأصبح بن رحمة ثالث لاعب عربي يسجل في مباراة نهائية ضمن المسابقات الأوروبية بعد رابح ماجر ومحمد صلاح.



إلاّ أنّ "الفيولا" سرعان ما أدرك التعادل عبر جياكومو بونافنتورا (67).



وفي الوقت القاتل تمكّن جارود بوين من توقيع هدف الفوز لمصلحة الفريق الإنكليزي (90).



وبذلك بات وست هام أول فريق إنكليزي يحرز لقب دوري المؤتمر الأوروبي.



وهو اللقب الثاني لفريق "المطارق" في المسابقات الأوروبية بعد تتويجه بطلاً لكأس الكؤوس الأوروبية عام 1965.





(بي إن سبورت)

