شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات مثيرة اليوم فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.. الجونة والمقاصة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى الخامسة مساء اليوم الخميس، 8 مباريات مثيرة فى إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مجموعة الصعيد فى دورى القسم الثانى بين الجونة و مصر المقاصة، لافيينا مع تليفونات بنى سويف، ملوى مع الفيوم، ديروط مع المنيا، مركز شباب طامية مع شبان قنا، الألومنيوم مع المدينة المنورة، كيما أسوان مع أسمنت أسيوط، بترول أسيوط مع النصر للتعدين.

يستقبل فريق الجونة متصدر مجموعة الصعيد برصيد 63 نقطة، فريق مصر المقاصة صاحب المركز الخامس برصيد 48 نقطة، ويسعى أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة فى استغلال عامل الأرض والجمهور فى انتزاع الثلاث نقاط والاقترب خطوة مهم نحو خطف بطاقة العودة للدورى الممتاز، فيما يسعى مصر المقاصة إلى العودة بالنقاط الثلاث ة من أجل تأمين المركز الخامس المؤهلة بشكل مباشر لدورى المحترفين أ.

ويستضيف فريق لافيينا صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، فريق تليفونات بنى سويف صاحب المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، ويأمل النرويجى جورج جاليدى مدرب لافيينا فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط وانتظار هدية من مصر المقاصة أمام الجونة للعودة للصدارة مرة أخرى والاقتراب من تحقيق الحلم والصعود للممتاز، فيما يأمل تليفونات بنى سويف فى تحقيق المفاجأة والفوز للابتعاد خطوة عن الهبوط للقسم الثالث.

ويصطدم فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة، بقريق النصر للتعدين صاحب المركز الرابع برصيد 50 نقطة، فى مباراة هادئة بعدما فقد الفريقان فرصة التأهل للدورى الممتاز والاطمئنان على البقاء فى دورى المحترفين أ.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من ملوى مع الفيوم، ديروط مع المنيا، مركز شباب طامية مع شبان قنا، الألومنيوم مع المدينة المنورة، كيما أسوان مع أسمنت أسيوط.