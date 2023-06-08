شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: واثقون فى البقاء.. ورضا شحاتة قادر على تصحيح المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صابر عيد، المدير الرياضى لنادى غزل المحلة، أن فريقه كان أحق بالفوز على حساب المصرى البورسعيدى ولكن فى النهاية التعادل نتيجة إيجابية فى سباق الهروب من شبح الهبوط.

وقال عيد فى تصريحات تليفزيونية إن هناك مخاوف وقلقا من الهبوط ولكن لديه أيضاً الثقة فى قدرات اللاعبين للهروب من شبح الهبوط.

وأشار إلى أن الجهاز الفنى بقيادة رضا شحاتة قادر على تحسين النتائج ومنح الفريق الفرص للوصول إلى المرمى أكثر من مرة، مؤكداً أن الفريق عانى ظروفا معاكسة فى الموسم الحالى خاصة مع رحيل بابا فاسيليو، وبعض الأخطاء التحكيمية التى أثرت على نتائج الفريق.