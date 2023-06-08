شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب إنبى معروض على أوسوريو لتدعيم الجبهة اليسرى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض أحد الوسطاء محمد حمدى لاعب إنبى على مسئولي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خصوصاً بعد تألق اللاعب الشاب مع الفريق البترولى وخطفه البساط من تحت أقدام نجوم كبار فى نفس مركزه.

ويستطلع مسئولو نادى الزمالك رأى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض في اللاعب للحصول على الضوء الأخضر من أجل التفاوض مع إدارة ناديه خصوصاً أن الفريق الأبيض يحتاج إلى تدعيم الجبهة اليسرى بعد اقتراب رحيل عبد الله جمعة،وتقدم محمد عبد الشافى في العمر.

في سياق مختلف قرر مسئولو نادى الزمالك استغلال فترة توقف الدورى، في إنهاء ملف تجديد عقود لاعبى الفريق، وعلى رأسهم سيف جعفر والتونسي حمزة المثلوثى، بعد منع ضيق الوقت خلال الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات النادى الأبيض من وضع الرتوش النهائية على هذا الملف.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك رد سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأبيض، على العرض المقدم له، للموافقة على التجديد للقلعة البيضاء بعدما أبدى موافقة مبدئية ويتبقى الموافقة الرسمية على العرض المقدم له، بينما يترقب مسئولي النادى الأبيض طلبات المثلوثى لإنهاء ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء.