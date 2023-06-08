شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يحدد أبريل المقبل موعدا لختام دورى المحترفين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد كرة اليد على انتهاء مسابقة دورى المحترفين للموسم الجديد 2023/2024 شهر إبريل القادم .

كشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد مسبقا ، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023/2024.

ومن المنتظر أن يتم تغيير نظام الدورى الجديد ليقام الدور النهائى بنظام البلاى أوف، وهو ما يتم مناقشته فى المؤتمر السنوى للاتحاد.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين والممتاز بانعقاد المؤتمر السنوى يومي 19 و20 يونيو المقبل ببورسعيد لمناقشة شكل دورى الموسم الجديد.

وتستضيف المدينة الشبابية فى بورسعيد انطلاق المؤتمر السنوى لإتحاد كرة اليد 17 و 18 يونيو المقبل للمراحل السنية.

وتم إخطار الأندية بدفع رسوم 650 جنيهاً لكل فرد بحد أقصى فردين لكل نادٍ لحضور المؤتمر لمسابقات السيدات والرجال والشباب والشابات والناشئين والناشئات.

كما تم إخطار الأندية بفرض عقوبة مالية فى حالة عدم حضور ممثل أى نادى بقيمة 5000 جنيه وإيقاف مبارتين فى بداية الموسم 2023/2024.