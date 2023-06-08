شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد بالقسم الثانى قبل مباريات اليوم.. الجونة متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى نادى الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو، صدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 63 نقطة، متفوقاً على فريق لافيينا صاحب الوصافة بنقطة، بعد مرور 28 جولة حتى الآن من المسابقة.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم..

1 الجونة 63 نقطة

2 لافيينا 62 نقطة

3 بترول أسيوط 56 نقطة

4 النصر للتعدين 50 نقطة

5 مصر المقاصة 48 نقطة

6 كيما أسوان 44 نقطة

7 المنيا 42 نقطة

8 ديروط 39 نقطة

9 أسمنت أسيوط 37 نقطة

10 الألومنيوم 34 نقطة

11 شُبان قنا 30 نقطة

12 الفيوم 22 نقطة

13 مركز شباب الطامية 22 نقطة

14 ملوى 22 نقطة

15 تليفونات بنى سويف 20 نقطة

16 المدينة المنورة 19 نقطة

يستقبل فريق الجونة متصدر مجموعة الصعيد برصيد 63 نقطة، فريق مصر المقاصة صاحب المركز الخامس برصيد 48 نقطة، ويسعى أحمد مصطفى بيبو مدرب الجونة فى استغلال عامل الأرض والجمهور فى انتزاع الثلاث نقاط والاقترب خطوة مهم نحو خطف بطاقة العودة للدورى الممتاز، فيما يسعى مصر المقاصة إلى العودة بالنقاط الثلاث ة من أجل تأمين المركز الخامس المؤهلة بشكل مباشر لدورى المحترفين أ.

ويستضيف فريق لافيينا صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، فريق تليفونات بنى سويف صاحب المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، ويأمل النرويجى جورج جاليدى مدرب لافيينا فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط وانتظار هدية من مصر المقاصة أمام الجونة للعودة للصدارة مرة أخرى والاقتراب من تحقيق الحلم والصعود للممتاز، فيما يأمل تليفونات بنى سويف فى تحقيق المفاجأة والفوز للابتعاد خطوة عن الهبوط للقسم الثالث.

ويصطدم فريق بترول أسيوط صاحب المركز الثالث برصيد 56 نقطة، بقريق النصر للتعدين صاحب المركز الرابع برصيد 50 نقطة، فى مباراة هادئة بعدما فقد الفريقان فرصة التأهل للدورى الممتاز والاطمئنان على البقاء فى دورى المحترفين أ.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من ملوى مع الفيوم، ديروط مع المنيا، مركز شباب طامية مع شبان قنا، الألومنيوم مع المدينة المنورة، كيما أسوان مع أسمنت أسيوط.