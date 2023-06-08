شكرا لقرائتكم خبر عن العشري يذاكر مباريات الزمالك بحثاً عن انتصار جديد لفاركو بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس طارق العشرى، المدير الفنى لفاركو، مباريات الزمالك بالدورى وكأس مصر، وعلى رأسها مباراته الأخيرة مع الاتحاد السكندري والتي فاز بها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف في الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة أوسوريو، بحثاً عن تأشيرة الصعود لدور الثمانية بالكأس.

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك في دور الستة عشر بكأس مصر والمقرر لها الجمعة 23 يونيو على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

ويسير طارق العشرى المدير الفنى لفاركو بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج.

وقاد العشرى فاركو فى 18 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 3 مباريات فقط وحصد 28 نقطة.

ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الاهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر وفاز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد بالكأس ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق ثم حقق الفوز على سموحة بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع سيراميكا وأخيراً خسر من بيراميدز.