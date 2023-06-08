شكرا لقرائتكم خبر عن ‎مؤتمر صحفى لبيريرا للحديث عن خطة تطوير منظومة التحكيم.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن سير العمل بخطة تطوير منظومة التحكيم المصرية، والمستجدات المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

‎ويقام المؤتمر الصحفى فى الثانية عشرة ظهر اليوم، بمقر اتحاد الكرة، ويحضره أعضاء لجنة الحكام بالاتحاد المصرى، وأحد أعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة الملفات العالقة الخاصة بالتحكيم.

‎وطلب رئيس لجنة الحكام زيادة بدلات الحكام فى الموسم المقبل بدلاً من 7 آلاف جنيه، ونفس الأمر لطاقم حكام الفيديو var، وأيضًا حكام القسم الثانى والناشئين، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الحكام وتوفير الراتب الذى يليق بهم.

‎وافتتحت قبل أيام دورة الاتحاد الدولى لكرة القدم – فيفا – لمحاضرى الحكام، بأحد فنادق القاهرة، بحضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصرى و الذى ألقى كلمة ترحيب بالمشاركين، حيث تقام دورة محاضرى الحكام على فترتين الأولى من 5 إلى 9 يونيو لمتحدثى اللغة الفرنسية، بينما الفترة الثانية من 12 إلى 16 يونيو لمتحدثى اللغة الإنجليزية.

‎وحرص اتحاد الكرة على متابعة خطة النهوض بمستوى الحكام وتطوير أدائهم، عقد المجلس اجتماعا مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية، استعرض خلاله رئيس اللجنة تقريره المفصل عن أداء اللجنة طوال الفترة الماضية وأوضح أنه بصدد عمل معسكر أثناء فترة التوقف لتأهيل الحكام للجولات الفاصلة فى مسابقة الدورى المصري.