شكرا لقرائتكم خبر عن ‎منتخب الصالات يخوض مرانه الوحيد اليوم استعدادا لمواجهة العراق بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة الصالات، اليوم الخميس، مرانه الوحيد استعدادا لمواجهة العراق فى الرابعة عصر غدا الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب المقام بالسعودية.

‎وتقام بطولة كأس العرب لكرة الصالات فى الفترة من 6 – 16 يونيو الجارى، وخاض المنتخب مباراته ال,لى أمس أمام موريتانيا، وتجرى البطولة بعد تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات،.

‎وجاءت مجموعات البطولة على النحو التالي: "المجموعة الأولى: السعودية - الجزائر - ليبيا – السودان، والمجموعة الثانية: المغرب - جزر القمر - الكويت – لبنان، والمجموعة الثالثة: مصر - موريتانيا - فلسطين – العراق".

‎ولم تنجح مساعى الجهاز الفنى لمنتخب مصر للصالات بقيادة جهاد عرفة، ومحاولات اتحاد الكرة، فى تنظيم مباراتين وديتين لصالات الفراعنة قبل انطلاق البطولة، وحاول الجهاز الفنى للمنتخب الاتفاق على خوض مباراتين وديتين، لكن تأخر عودة منتخب السعودية للصالات من البوسنة كان عائقا أمام تنظيم الوديتين.