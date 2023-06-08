شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تطير إلى المغرب اليوم لمواجهة الوداد فى إياب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى المغرب في الرابعة من عصر اليوم ،الخميس، إلى المغرب على متن طائرة خاصة لخوض مباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها العاشرة مساء الأحد المقبل، وهي المباراة التى ينتظرها الملايين من جماهير النادي الأهلي ومن عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الأفريقية ، ويأمل الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه.

ويترأس بعثة الأهلي في رحلة المغرب ، حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الذي حرص على إنهاء كافة الترتيبات وإجراءات السفر للمغرب على مدار الأيام الماضية حتى يتم تيسيير كافة الظروف أمام الفريق للتتويج باللقب الأفريقي.

وحرص كولر على مدار الأيام الماضية على التحدث مع لاعبي الأهلي بشأن بعض الأخطاء التى وقعت في مباراة الذهاب بالقاهرة مساء الأحد الماضي والتى حسمها الأهلي لصالحه بهدفين لهدف ويأتي في مقدمة هذه الأخطاء حالة التراخي التى إنتابت بعض لاعبي الفريق عقب تسجيل الهدف الثاني بجانب السرحان لمعظم اللاعبين في الدقائق الأخيرة الأمر الذي منح المنافس المغربي الفرصة للأستحواذ على الكرة في وسط الملعب وإستغلال هذه الأخطاء لتسجيل هدف في الدقيقة 86.

ويحرص كولر على تجهيز جميع لاعبي الفريق لمواجهة الأحد وينوي المدرب السويسري إجراء تغييرات بسيطة في تشكيل الفريق لمباراة الوداد المقرر لها العاشرة من مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ، ولا يميل المدرب السويسري لإجراء تغييرات كثيرة في التشكيل، حيث يرغب في مواجهة الوداد بغالبية التشكيل الذي لعب مباراة الذهاب ، وخاض الأهلي مباراة الذهاب بتشكيل ضم كلاً من: مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، على معلول، آليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وتُشير الدلائل والمعلومات الواردة من الأهلي إلى أن كولر سيدفع بالحارس الأساسي محمد الشناوي بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي حرمته من المشاركة مؤخراً في المباريات ، كما يدرس كولر الدفع بـ عمرو السولية في خط الوسط بدلاً من ديانج لكن هذا التغيير المُحتمل ما زال محل نقاش داخل الجهاز الفني.

ورغم أن غالبية جماهير الأهلي إنتابتها حالة كبيرة من القلق والإستياء بعد فوز الفريق بهدفين لهدف فقط على الوداد المغربي في ذهاب نهائي أفريقيا بالقاهرة ، إلا أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لم ينتابه هذا القلق ولا اليأس.

وإنتاب عدد كبير من جمهور الأهلي والخبراء والمُحللين حالة من الغضب والقلق بعد تسجيل الوداد هدفاً سيُصعّب مهمة الأهلي في مباراة العودة بالمغرب الأحد المقبل حسب رؤية هؤلاء لكن مدرب المارد الأحمر كان له رأي أخر.

ويرى كولر أن الأهلي قادر على العودة بالكأس الأفريقية من المغرب وأن الفريق فاز في القاهرة ولا يوجد هناك ما يدعو لهذا القلق الذي رآه في وجوه الكثيريين عقب اللقاء.

وشدد كولر في حديثه عن نتيجة المباراة ، مع أفراد في الجهاز الفني للنادي ومسئولو الأهلي على أن هدف الوداد سيكون حافز للاعبي الأهلي من أجل تقديم عرض قوي واللعب بتركيز منذ بداية المباراة وحتى نهايتها وهذا سيكون سلاح الأهلي للعودة للقاهرة بلقب دوري أبطال أفريقيا من المغرب.