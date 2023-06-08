شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستدرج الطلائع فى مباراة مثيرة للهروب من شبح الهبوط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الإسماعيلى بقيادة مدربه حمزة الجمل، على ملعبه فى الإسماعيلية، نظيره طلائع الجيش الذى يقوده عبد الحميد بسيونى، فى السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

يحتل النادى الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً آخر.

بينما يحتل الطلائع المركز السادس عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 29 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز فى ستة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدف.

وحاول حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تجهيز لاعبيه نفسيا للمواجهة التى تمثل أهمية كبير فى الابتعاد عن شبح الهبوط، حيث تحدث مع اللاعبين على أهمية الفوز فى هذه المباراة وحصد الثلاث نقاط، خاصة أن الطلائع يعد أحد المنافسين فى منطقة الهبوط، طالبهم بالقتال طوال المبارة من أجل العودة لسكة الانتصارات للابتعاد خطوة مهم عن الهبوط.

فى المقابل يدخل عبد الحميد بسيونى المواجهة بعدما استعاد فريقه نغمة الفوز الغائبة بعد تغلبه على سموحة بنتيجة 2-0 مساء السبت الماضى، بعدما خاض الطلائع أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد عبد الحميد بسيونى، خلفا لعماد النحاس، وحقق الفوز الغائب منذ 4 جولات.