شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتعاهدون على التتويج بالكأس لإنقاذ الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على التتويج ببطولة كأس مصر خصوصاً بعد الموسم المخيب للآمال واقتراب ضياع حلم التأهل لبطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو في المباراة المقرر لها يوم الجمعة 23 يونيو الجارى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر حيث تأهل الفريق الأبيض لهذا الدور بعد إقصاء نظيره بروكسى.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة الدوري، على أن يستأنف الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل.

ويخوض الزمالك أولى مبارياته الرسمية بعد تلك الفترة من التوقف أمام فاركو في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ويستغل أوسوريو تلك الفترة من أجل معالجة الأخطاء الفنية التي يعانى منها الفريق، كما يعمل على حسم العديد من الملفات العالقة مثل الصفقات الجديدة التي يرغب في ابرامها لتدعيم صفوفه قبل انطلاق البطولة العربية، أو أسماء اللاعبين الراحلين، وكذلك اللاعبين الذين يرغب في تجديد عقودهم من أجل فرض حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق.