شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتمسك بأمل البقاء بالدورى فى مواجهة مصيرية أمام المقاولون العرب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على أسوان فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فى الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، والتى تجمع الفريقين على استاد أسوان.

يحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى مسابقة الدورى برصيد 42 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 9 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً آخر.

فيما يدخل أسوان المباراة بعدما تجمد رصيده عند المركز الـ14 فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، وبات قريبا من المراكز المهددة بالهبوط.

ويسعى المقاولون العرب إلى الوصول إلى المربع الذهبى رغم شراسة المنافسة بين الأربعة الكبار، وذلك لضمان المشاركة فى البطولات العربية والإفريقية فى الموسم المقبل، ويفصل المقاولون 8 نقاط فقط عن المركز الرابع وابذى يحتله نادى الزمالك برصيد 50 نقطة.

فى المقابل طالب أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق أسوان، الجهاز الطبى بالفريق بسرعة تجهيز إيفونا ومحمد حمدى زكى لجولات الحسم المتبقية ببطولة الدورى، وغاب إيفونا عن المباريات الأخيرة؛ بسبب الإصابة العضلية التى يعانى منها، بينما غاب حمدى زكى عن مباراة حرس الحدود كإجراء احترازى بعد شعر اللاعب بالإرهاق.

ولم يحقق أسوان الفوز فى آخر 3 مباريات فى بطولة الدورى، حيث خسر أمام حرس الحدود ومن قبله أمام هزيمتين من البنك الأهلى والزمالك، وكان آخر انتصار حققه الفريق على حساب المصرى البورسعيدى، وهو الانتصار الوحيد للفريق الجنوبى فى آخر 10 مباريات ببطولة الدوري.