شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحفظ على تغيير طريقة لعب الأهلى فى إياب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على فكرة تغيير طريقة لعب فريقه فى مباراته ضد الوداد المغربى مساء الأحد المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويميل كولر لاستمرار اللعب بطريقة 4 / 3 / 3 والتى يسير عليها فريقه في المباريات الأخيرة، بعدما ظهرت مطالبات تنادي بضرورة اللعب بثلاثي في قلب الدفاع لتدعيم الخط الخلفي مع الضغط المتوقع للفريق المغربي الذي سيبحث عن تسجيل أهداف للتتويج باللقب الأفريقي.

وسيكتفي كولر باستمرار نفس طريقة اللعب مع منح ثلاثي الوسط والأجنحة أدوار دفاعية لمعاونة لاعبي الخط الخلفي في التصدي للهجوم الضاغط المتوقع من لاعبي الوداد من بداية المباراة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته ضد الوداد المغربي في العاشرة مساء الأحد المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب على استاد القاهرة انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.