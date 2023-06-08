شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يهزم الترسانة ويتوج بطلا لكأس مصر عان 1956 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 8 يونيو 1956، توج النادى الأهلى بكأس مصر فى نسختها رقم "35" بعد فوزه فى المباراة النهائية على حساب الترسانة بهدف دون رد سجله سيد صالح فى الدقيقة "35" من الشوط الأول، ليجمع الأهلى بين لقبى الدورى والكأس للمرة الخامسة، حيث سبق أن جمع بين اللقبين أعوام "1948-1949، 1949-1950، 1950-1951، 1952-1953"، أدار المباراة الحكم حسين أمام، وعاونه كل من إسماعيل كاسب، وعبدالله رفعت.

مثل الأهلى: عادل هيكل، عبد الوهاب سليم، رضا عبد الحميد، طلعت عبد الحميد، رفعت الفناجيلى، طارق سليم، وجيه مصطفى، سيد صالح، السيد عطية "توتو"، صالح سليم، ومراد نديم.

ومثل الترسانة: قدرى نسيم، فؤاد جودة، حسين النقلى، حمدتو أحمد، عبدالخالق عبد الحفيظ، حنفى شعراوى، فاروق حسن على، فكرى، حمدى عبد الفتاح، محمود داود "منص"، ومحيى شرشر.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.