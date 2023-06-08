شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: حجازى قدم الكثير لاتحاد جدة وإصابة الركبة سبب استبعاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى أحمد شوبير أن أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة السعودى قدم الكثير لفريقه، ولو صحت الأخبار أن مشواره مع الفريق السعودى انتهى سأكون حزينا لأنه انتقل مع اتحاد جدة نقلة ثانية، وهو معشوق الجماهير، وما حدث أنه تم التعاقد مع الفرنسى كريم بنزيما وسيكون كابتن الفريق.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى، "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت، "حجازى لم يلعب المباراة الأخيرة بسبب الإصابة، لكن هناك تقارير تشير إلى أن اللاعب سيرحل بسبب معاناته من إصابة سابقة، وهو قدم الكثير لفريقه السعودى، وسأكون حزينا لرحيله، وفى كل الأحوال فقد شرفنا ورفع رأسنا وكان خير سفير للكرة المصرية فى السعودية".

نفس الأمر بالنسبة لطارق حامد زميله فى اتحاد جدة، الذى تردد عن حجازى، لاسيما مع نية اتحاد جدة التعاقد مع كانتى لاعب تشيلسى، وكانا سفيرين رائعين للكرة المصرية فى الملاعب السعودية.