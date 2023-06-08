شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح قائمة الأهلى المسافرة إلى المغرب لخوض إياب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لخوض مباراته ضد الوداد المغربى فى العاشرة مساء الأحد المقبل على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن تشهد قائمة الأهلى المسافرة إلى المغرب اليوم الخميس تواجد كل من محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمد أشرف في الدفاع، وحمدي فتحي ومروان عطية وعمرو السولية واليو ديانج وأحمد قندوسي وأفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو في الوسط، ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب أفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.