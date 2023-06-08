شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأمل بالزمالك يواجه مركز شباب دمياط اليوم تحت أنظار أوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأمل بنادى الزمالك مركز شباب دمياط فى الخامسة ونصف مساء اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت أنظار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، وذلك تمهيدا لاختيار أفضل العناصر الشابة وتصعيدها للفريق الاول لتدعيم الفريق.

ويأمل أوسوريو فى اكتشاف بعض اللاعبين الشباب القادرين علي تعويض بعض المراكز في مقدمتها خط الدفاع والظهير الأيمن والأيسر وكذلك المهاجم الصريح، خاصة أن تلك المراكز يعاني منها الزمالك منذ بداية الموسم ولم تنجح الصفقات الجديدة في تدعيمها.

في سياق متصل كشف إسماعيل يوسف، رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن تكوين فريق الأمل والذي سيضم اللاعبين مواليد 2001 الذين ليست لهم مسابقة للناشئين خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى لاعبين من المواليد المستمرين خلال الفترة المقبلة، مثل: 2003 و 2004 و 2005 و 2006.

ويقود فريق الأمل أحمد رزق مدربا، ويعاونه محمد مصطفى ومحمد عمر، ومحمد عبد الجواد "ميشو" مدربا لحراس المرمى، ومصطفى محمود مخططا للأحمال ومصطفى عزب أخصائي تأهيل، وأحمد محمد كوشي إداريا.

وأشار إسماعيل يوسف إلى أن الهدف من تشكيل هذا الفريق، هو الوقوف على اللاعبين الأفضل من مواليد 2001، بالإضافة إلى العناصر المتواجدة بالفرق الأخرى داخل قطاع الناشئين، لتدعيم الفريق الأول.

وأكد أن هناك تواصلا مباشرا من جانبه مع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول، ومدحت عبد الهادي المدرب العام، وباقي أفراد الجهاز الفني للتنسيق بشأن هذا الأمر.