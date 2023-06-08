شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن برنامج المؤتمر السنوى لموسم 2023 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن برنامج المؤتمر السنوى للاتحاد للموسم المحلى 2023 / 2024 والمقرر له الفترة من 17 حتى 20 يونيو الجارى ببورسعيد.

ومن المنتظر أن يتم تغيير نظام الدورى الجديد ليقام الدور النهائى بنظام البلاى أوف، وهو ما تتم مناقشته فى المؤتمر السنوى للاتحاد.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية دورى المحترفين والممتاز بانعقاد المؤتمر السنوى يومي 19 و20 يونيو المقبل ببورسعيد لمناقشة شكل دورى الموسم الجديد.

وتستضيف المدينة الشبابية فى بورسعيد انطلاق المؤتمر السنوى لاتحاد كرة اليد 17 و 18 يونيو المقبل للمراحل السنية.

وتم إخطار الأندية بدفع رسوم 650 جنيهاً لكل فرد بحد أقصى فردين لكل نادٍ لحضور المؤتمر لمسابقات السيدات والرجال والشباب والشابات والناشئين والناشئات.

كما تم إخطار الأندية بفرض عقوبة مالية فى حالة عدم حضور ممثل أى نادى بقيمة 5000 جنيه وإيقاف مبارتين فى بداية الموسم 2023 / 2024.