بسبب «مصادرة جوازات السفر والتزوير والابتزاز» .. «اللاعبين المحترفين» تحذر من اللعب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - حذرت جمعية اللاعبين المحترفين « FIFPRO» اللاعبين من اللعب في مصر بسبب وجود انتهاكات تعاقدية واسعة النطاق.

وقالت جمعية اللاعبين المحترفين خلال البيان التي أصدرته اليوم الأربعاء عبر موقعها الرسمي إنه في الآونة الأخيرة شهدت FIFPRO ارتفاعا في النزاعات العمالية في مصر فيما يتعلق بكل من عدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر والتزوير والابتزاز

وأضافت الجمعية في بيانها:" ذلك يحذر FIFPRO اللاعبين أن الانتقال إلى مصر لديه فرصة كبيرة في أن يؤدي إلى إجراءات قانونية. إذا كان اللاعب سيوقع مع نادٍ في مصر ، فإن FIFPRO تنصح بشدة تطبيق عدة إجراءات".

وأوضحت الجمعية خلال بياناها التحذيرات في حال توقيع اللاعب لأي ناد في مصر والتي جاءت في عدة نقاط وهي:

- لا تسلم جواز سفرك لمسئول النادي وإذا أخبرك النادي أنه بحاجة إلى جواز سفرك للحصول على تصريح إقامة أو عمل فقم بدلاً من ذلك بتزويده بصورة من جواز سفرك أو الإصرار على أنك ستحضر هذه الإجراءات وتعاملت FIFPRO مع العديد من الأمور التي كانت إعادة جواز السفر فيها مشروطة بتوقيع اللاعب على اتفاقية الإنهاء.

- لا توقع عقدًا فارغًا، بغض النظر عما يخبرك به النادي فشهدت FIFPRO العديد من الحالات التي يوقع فيها النادي واللاعب عقدًا واحدًا يحتوي على جميع التفاصيل وبعد ذلك، يُطلب من اللاعب التوقيع على عدد من العقود الفارغة مع النادي واعدًا بأن يتم ملؤها لاحقًا بنفس الطريقة وإيداعها في الاتحاد المصري، وليس من غير المألوف أن يتم ملء هذه العقود بعد ذلك بمبالغ مختلفة وتواريخ مختلفة ومدة مختلفة.

- احتفظ بنسخة أصلية موقعة من العقد ولا تسقط في فخ النادي حيث يجب أن تتم الموافقة على جميع النسخ من قبل الاتحاد المصري واحتفظ دائمًا بنسخة واحدة تحتوي على توقيعاتك وتوقيعات النادي.

- قبل توقيع العقد، تأكد من إصلاح العملة الصحيحة حتى لا يتمكن النادي من تغيير العملة. تمتلك مصر عقدًا قياسيًا للاعبين يتم بموجبه تحديد المبالغ مسبقًا بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري، وإذا تركت العملة مفتوحة عند توقيع العقد، يمكن للنادي الاستفادة من ذلك، وبالمثل يحتوي العقد القياسي على صفحة فارغة واحدة يمكن للاعب والنادي الاتفاق على بنود إضافية في خط اليد.

- التأكد من الاتفاق على جميع البنود قبل توقيع العقد؛ في حالة وجود أي مساحات فارغة متبقية، يجب شطب المساحات الفارغة المذكورة حتى لا يتمكن النادي من إضافة بنود بعد توقيع العقد، وكن حذرًا للغاية عند التعامل مع الوكلاء والنادي، إذا لم تكن لديك علاقة موثوقة طويلة الأمد مع الوكيل وأصبح وكيلك فقط في سياق مناقشات الانتقال مع النادي في مصر، فمن النادر أن يتصرفوا بصدق في مصلحتك ويفضلون بدلاً من ذلك الحفاظ علي علاقتهم بالنادي وفي حالة وجود نزاع ، تواصل على الفور مع اتحادك المحلي أو FIFPRO أو محامٍ مستقل.

- تأكد من أنه يمكنك طلب الإنصاف قبل المجلس الانضباطي بالفيفا، ولا تلتزم هيئات اتخاذ القرار الرياضي في مصر بالمتطلبات الأساسية للنزاهة والاستقلالية، ولا تضمن عدالة الإجراءات.

- كن على علم بأنه لا تمتلك جميع الأندية في مصر حساب FIFA TMS الخاص بها، وبالتالي يمكن لأي نادٍ طلب شهادة الانتقال الدولية عبر نادٍ آخر. إذا طُلب منك المشاركة في مثل هذه العملية – التي تتطلب عادةً توقيع عقد إضافي – فتأكد من توثيق ذلك حتى تتمكن من إثبات ما حدث.

رابطة الأندية المصرية ترد

ردت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على بيان جميعة اللاعبين المحترفين «FifPro»، التي حذرت اللاعبين من اللعب في مصر، بسبب «انتهاكات تعاقدية واسعة النطاق» خلال المواسم الماضية.

وأكد رابطة الأندية المصرية المحترفة، في بيانها الرسمي: «بصفتنا رابطة الأندية المصرية المحترفة، الهيئة الحاكمة المسؤولة عن حماية حقوق ومصالح الأندية في مصر، قمنا بمراجهة مقالة»FifPro«، الأخيرة بعناية لتسليط الضوء على بعض الأزمات التي يعاني منها اللاعبون في بلدنا.

تقدر رابطة الأندية المصرية تفاني «FifPro»، في حماية حقوق الأندية ولاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الرابطة: نعتقد أن النقاط التي أثارها المقال ذات أهمية قصوى وتستحق اهتمام جميع اللاعبين الذين يفكرون في الانتقالات على مستوى العالم وليس فقط في مصر مع ملاحظة ما يلي:

1- يتم تسجيل جميع اللاعبين في مصر من خلال نظام FIFA TMS لضمان عمليات التوثيق المناسبة للانتقالات.

2- يجوز للأندية طلب جوازات سفر اللاعبين بسبب التزاماتها القارية أو الدولية وكذلك للأغراض الإدارية والسكنية.

3- تمت مراجعة الاتحاد المصري لكرة القدم الجهة المنوطة بهذا الأمر، والذي أكد مسؤولوه أنه خلال السنوات

الأربعة الماضية لم تتعد الحالات المذكورة حالتين فرديتين، وتم حلهما داخل لجان الاتحاد، لذلك من غير

المعقول تعميم الأمر على الكرة المصرية.

4- من المهم ملاحظة أنه وفقًا للوائح المعمول بها في مصر، يحق لجميع اللاعبين الاعتراض على أي مخاوف أو شکاوی مع الكيانات القانونية المناسبة، وذلك وفقًا للوائح الفيفا.

5- يتم توفير عقود اللاعبين باللغتين الإنجليزية والعربية، ويتحمل اللاعبون المحترفون ووكلائهم مسؤولية التفاوض على حقوقهم وشروطهم التعاقدية.

6- أي مواقف خارج العمليات المذكورة أو أي انتهاكات محتملة يتم التحقيق فيها بدقة على أساس كل حالة على حدة لضمان المعاملة العادلة ودعم حقوق اللاعبين تشجع رابطة الأندية المصرية المحترفة بشدة جميع اللاعبين على الإحاطة علما بهذه التوصيات والاطلاع على اللوائح عند إبرام التعاقدات أو أي تعاملات أخرى مع الأندية.

رفضت الرابطة المخاوف المثارة بشأن حيادية واستقلالية هيئات صنع القرار الرياضي في مصر، والتي تتواجد بالأساس.

وتبذل الرابطة كل الجهود لتعزيز شفافية ونزاهة هذه الهيئات لدعم مبادئ العدالة والإنصاف استكمالا لمشوار تطوير

الكرة المصرية الذي بدأ منذ اقل من عامين مع إنشاء رابطة الأندية المصرية المحترفة، ومنذ ذلك الحين، تنفذ الرابطة خططا فعالة للحوكمة والنزاهة كجزء من التزامها بتطوير كرة القدم في مصر.

تود الرابطة التنويه على أن الجمعية المصرية للاعبين المحترفين والمخولة من قبل FIFPRO لم تتقدم بأية شكوى رسمية خلال الموسمين الحالي والسابق، وهو ما يؤكد عدم صحة هذه الادعاءات.

وعلى صعيد التطوير، أوضحت الرابطة أنها بصدد إنشاء إدارة للنزاهة داخل التشكيل الخاص بها، ستخصص هذه الإدارة لمراقبة وحماية حقوق الأندية واللاعبين بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم. نعتقد أن إنشاء هذه الإدارة ستساهم بشكل كبير في ضمان ممارسات عادلة وشفافة داخل مسابقاتنا نهدف إلى توفير منصة موثوقة للاعبين لطلب التعويضات وإيجاد حلول لأية مشكلات قد تواجههم.

وتابعت: علاوة على ذلك، يتعاون الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) بصورة فعالة مع رابطة الأندية المصرية المحترفة (EPL)، ويعمل بشكل وثيق مع الأندية لضمان تنفيذ خارطة الطريق، ونقدر تركيز FIFPRO على توثيق أي عمليات تعاقدية وعمليات انتقالات بين الأندية نشجع اللاعبين على الاحتفاظ بسجلات شاملة لهذه الأمور لحماية مصالحهم وتقديم الأدلة إذا لزم الأمر.

وأردفت الرابطة: نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع FIFPRO في المستقبل لتعزيز بيئة آمنة ومواتية لممارسة كرة القدم المحترفة في مصر.

واختتم الرابطة بيانها: معا، يمكننا أن نخطو خطوات كبيرة في القضاء على النزاعات والممارسات التعسفية وحماية حقوق اللاعبين، لذلك نود أن نوجه الدعوة إلى FIFPRO لمناقشة خارطة الطريق والعمل معا من أجل تطوير إدارة نزاهة اللاعبين والأندية، مما يضمن أفضل نهج وتعاون فعال بين منظماتنا، ونقدر شراكة FIFPRO وتفانيها من أجل رفاهية لاعبي كرة القدم حول العالم.