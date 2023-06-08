شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفقد الهانى سليمان أمام بيراميدز فى الدورى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، خدمات الهانى سليمان حارس مرمى الفريق السكندرى أمام فريق بيراميدز، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المقرر لها 28 يونيو الجارى.

وحصل الهانى سليمان على الإنذار الثالث فى مواجهة سموحة أمام سيراميكا، يغيب بشكل رسمى عن مباراة بيراميدز المقبلة فى الدورى، وسيكون متاحا بشكل عادى أمام النجوم فى كأس مصر نظرا لتطبيق الإيقافات منفصلة فى بطولة على حد.

ومنح أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين راحة من التدريبات 3 أيام بعد التعادل مع سيراميكا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

ويأمل أحمد سامى في استغلال فترة التوقف الدولى في علاج كل السلبيات التي ظهرت على الفريق في المباريات السابقة، واتلى تسببت في خسارة الفريق السكندرى للعديد من النقاط السهلة، وآخرها في مباراة سيراميكا الذى خسر فيها الفريق نقطتين في الثوانى الأخيرة.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.