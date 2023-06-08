موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى أفريقيا والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يتأهب فريق الأهلى لخوض مباراته الحاسمة والمصرية ضد الوداد المغربى فى العاشرة مساء الأحد المقبل "بتوقيت القاهرة" على استاد مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى ختام مشواره نحو التتويج باللقب الأفريقى.

كان فريق الأهلى قد فاز على الوداد فى مباراة الذهاب يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف، ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل بأى نتيجة لضمان التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى بإياب نهائى أفريقياتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت، ولكن على التردد الأرضى الخاص بالقناة

اللقب الـ11 للأهلى

يبحث الأهلي لقبه الـ11 في دوري أبطال أفريقيا، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1982, و1987, و2001, و2005, و2006, و2008, و2012, و2013, و2020, و2021.

اللقب الرابع للوداد

فيما يبحث الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.