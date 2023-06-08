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القاهرة - سامية سيد - اختار البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة منتخب مصر من 12 ناديا استعدادًا لمعسكر المنتخب خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو، والذى تتخلله مباراتان أمام غينيا فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

واكتفى البرتغالى روى فيتوريا بضم 4 محترفين فقط فى معسكر المنتخب خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو الجارى وهم كل من محمد صلاح "ليفربول الإنجليزى"، محمود حسن تريزيجيه "طرابزون التركى"، مصطفى محمد "نانت الفرنسى"، عمر مرموش "آينتراخت فرانكفورت".

ونستعرض فى التقرير التالى ماذا قدم المحترفون قبل الانضمام لمنتخب مصر هذا الموسم؟ محمد صلاح "ليفربول"

لعب: 51 مباراة

سجل: 30 هدفا

صنع: 16 هدفا

عدد الدقائق: 4296 دقيقة

القيمة التسويقية: 70 مليون يورو

محمود حسن تريزيجيه "طرابزون التركى"

لعب: 41 مباراة

سجل: 13 هدفا

صنع: 10 أهداف

عدد الدقائق: 3077 دقيقة

القيمة التسويقية: 10.50 مليون يورو

مصطفى محمد "نانت الفرنسى"

لعب: 51 مباراة

سجل: 11 هدفا

صنع: 5 أهداف

عدد الدقائق: 2952 دقيقة

القيمة التسويقية: 6 ملايين يورو

عمر مرموش "آينتراخت فرانكفورت"

لعب: 36 مباراة

سجل: 6 أهداف

صنع: هدفا

عدد الدقائق: 1661

القيمة التسويقية: 6 ملايين يورو