شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي برشلونة ينفي تصريحات ميسي في بيان رسمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر نادي برشلونة بيانًا رسميًا ردًا على تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ نفى النادي ما قاله بأنه "لم يتلق عرضًا رسميًا من البرسا".

ونص بيان النادي "الكاتالوني" على أنه "في يوم الإثنين 5 يونيو (حزيران)، أبلغ خورخي ميسي، والد اللاعب وممثله، رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، بأن نجله قرر الانضمام إلى إنتر ميامي، رغم أننا قدمنا عرضًا له".

وأضاف "جاء عرضنا لميسي بناء على وجود رغبة مشتركة من النادي واللاعب في ارتدائه لقميص الفريق مرة أخرى".



وزاد "فهم خوان لابورتا قرار ميسي، واحترم أنه يريد اللعب في منافسة لها متطلبات أقل، وبعيدًا عن الأضواء والضغوط التي تعرض لها في السنوات الأخيرة".



وأوضح "كما اتفق كل من خوان لابورتا وخورخي ميسي على العمل معًا لتنظيم تكريم مناسب للاعب، الذي كان ولا يزال وسيظل محبوبًا من قبل برشلونة وجماهيره".



في المقابل، قال ميسي في تصريحاته: "برشلونة قال اقتراحًا فقط.. لكنه لم يقدم عرضًا رسميًا مكتوبًا وموقعًا".



وتابع "أنا متأكد من أن هناك أشخاصًا في النادي لا يريدون عودتي لبرشلونة، معتبرين أن ذلك سيكون سلبيًا للنادي".