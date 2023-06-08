شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعود لمعسكر بورسعيد الأحد المقبل استعدادا لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر ميمى عبد الرازق المدير الفنى للنادى المصرى، منح لاعبى الفريق راحة لمدة ثلاثة أيام وذلك عقب التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله فى مسابقة الدورى، على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل ببورسعيد استعدادا لمواجهة فيوتشر بكأس الرابطة.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة فيوتشر فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم 24 يونيو الجاري.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفنى للنادى المصرى، فتح تحقيق مع اللاعب رجب عمران، وذلك على خلفية ما قام به فى مباراة غزل المحلة، والتى جمعت الفريقين مساء الأربعاء وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وكان رجب عمران قد دخل فى نقاش حاد مع زملائه فى الفريق بسبب رغبته فى تسديد ركلة الجزاء التى حصل عليها المصرى فى مواجهة غزل المحلة، قبل أن يقرر الجهاز الفنى أن يسدد جريندو ركلة الجزاء ليحرز هدف التعادل للفريق البورسعيدي.

وقرر الدكتور ميمى عبد الرازق المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى خصم مائة ألف جنيه من رجب عمران لاعب خط وسط الفريق مع إيقافه لحين التحقيق معه، وذلك لما بدر من اللاعب خلال مباراة أمام غزل المحلة.