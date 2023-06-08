شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر عن موقف طارق حامد مع اتحاد جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى مسئولو نادى الزمالك اتصالات مكثفة، في الفترة الحالية من خلال بعض الوسطاء، للاستفسار عن موقف طارق حامد مع اتحاد جدة، بعد غموض موقفه من الاستمرار في صفوف النمور، بسبب اقتراب الفريق السعودى من التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتى، ليكون بديلاً قوياً للاعب الدولى المصري في منطقة خط الوسط.

واستقر الرأي داخل نادى الزمالك على الترحيب بعودة طارق حامد لقيادة خط وسط الفريق الأبيض،كونه من اللاعبين المميزين في مركزه رغم وصوله إلى عمر الـ34 عاماً، فضلاً عن خبراته الكبيرة وشخصيته القوية القادرة على إعادة لم شمل لاعبى الفريق الأبيض،وترتيب الأوراق المبعثرة من جديد داخل قلعة ميت عقبة.

ويترقب مسئولو النادى الأبيض، خلال الأيام القادمة موقف طارق حامد، مع اتحاد جدة في الوقت الذى تلقى فيه اللاعب أكثر من عرض داخل السعودية،حيث تراهن إدارة النادى الأبيض على انتماء اللاعب الذى يرجح كفة عودته لميت عقبة رغم الراتب الكبير الذى يتفاضاه مقارنة بالدورى المصرى.

ويعلم مسئولو نادى الزمالك صعوبة،إتمام صفقة طارق حامد حال فشل استمراره في صفوف اتحاد جدة السعودى لكنهم يؤمنوا بمدى رغبة اللاعب الكبيرة في العودة إلى ارتداء قميص النادى الأبيض مرة أخرى،وعدم إحباط جماهير القلعة البيضاء التي تتمنى رؤيته مرة أخرى لاعباً بصفوف الفارس الأبيض.

في سياق مختلف يستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو في المباراة المقرر لها يوم الجمعة 23 يونيو الجارى على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر حيث تأهل الفريق الأبيض لهذا الدور بعد إقصاء نظيره بروكسى.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري في مباراة الدوري، على أن يستأنف الأبيض تدريباته بعد غداً السبت.