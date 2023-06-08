شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفرض السرية على تدريبات الأهلى بالمغرب قبل إياب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مسئولي ناديه بتوفير السرية التامة على تدريبات الفريق الأحمر التي سيخوضها في المغرب على هامش سفر الفريق الأحمر عصر اليوم إلى مدينة كازابلانكا استعدادا لمواجهة الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب كولر في تهيئة الأجواء المحيطة بتدريبات الأهلي في المغرب، وفرض حالة من السرية من أجل الترتيب للخطة المناسبة لخوض مباراة الإياب، وفرض حالة من الانضباط على معسكر الفريق الأحمر خلال فترة إقامته في المغرب وحتى العودة بعد نهاية مباراة الإياب.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته أمس الأربعاء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين في محاضرة فنية بالفيديو قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للتأكيد على العديد من النقاط الفنية، في إطار التحضيرات لمواجهة الوداد المغربي.

فيما قاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا قويًّا شارك فيه جميع اللاعبين، بالتعاون مع طارق عبد العزيز ومحمود حمدي، أخصائيا التأهيل بالفريق.

واستغرق المران البدني قرابة ٤٠ دقيقة، أدى خلاله اللاعبون تدريبات لرفع المعدلات البدنية وجانبًا من تدريبات الكرة.

كما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، حراس مرمى الفريق، في مران قوي شهد التركيز على الجوانب البدنية والكرات العرضية والتصويب من مسافات مختلفة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة، شارك فيها اللاعبون على ثلاثة فرق، وشهدت جانبًا من التدريبات الفنية والخططية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل بمركب محمد الخامس في المغرب.