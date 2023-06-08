شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يبحث عن الفوز الثامن لتأمين موقف الإسماعيلى فى البقاء بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلى، عن الفوز الثامن له هذا الموسم في مواجهته أمام طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويدخل الإسماعيلى المباراة بعد التعادل الإيجابى مع المقاولون العرب في الدورى 2 /2 في الجولة الماضية، والخروج من كأس مصر على يد النجوم من دور الـ32 بهدفين نظيفين.

وحاول حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تجهيز لاعبيه نفسيا للمواجهة التى تمثل أهمية كبير فى الابتعاد عن شبح الهبوط، حيث تحدث مع اللاعبين على أهمية الفوز فى هذه المباراة وحصد الثلاث نقاط، خاصة أن الطلائع يعد أحد المنافسين فى منطقة الهبوط، طالبهم بالقتال طوال المبارة من أجل العودة لسكة الانتصارات للابتعاد خطوة مهم عن الهبوط.

الفوز الثامن والأمان

ويبحث حمزة الجمل عن تحقيق الفوز الثامن للوصول إلى النقطة 36 التي تمنحه الاطمئنان لحد كبير على بقاء الإسماعيلى في بطولة الدورى، خاصة أن فرق القاع بدأت في تجميع النقاط وإشعال الموقف، فيأمل في الخروج بالنقاط الثلاثة أو التعادل على أقل تقدير.

يحتل النادى الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً آخر.