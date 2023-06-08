شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يمنح لاعبى سموحة 3 أيام راحة بعد التعادل مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، اللاعبين راحة من التدريبات 3 أيام بعد التعادل مع سيراميكا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدورى المصري الممتاز هذا الموسم.

ويأمل أحمد سامى في استغلال فترة التوقف الدولى في علاج كل السلبيات التي ظهرت على الفريق في المباريات السابقة، واتلى تسببت في خسارة الفريق السكندرى للعديد من النقاط السهلة، وآخرها في مباراة سيراميكا الذى خسر فيها الفريق نقطتين في الثوانى الأخيرة.

وتقدم سموحة في الدقيقة الأولى بالهدف الأول، بتسديدة بباطن القدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى، وعزز تقدمه في الدقيقة 16 بعد تمريرة من حسين فيصل إلى شريف رضا المتمركز جهة اليمين فسدد الأخير كرة قوية سكنت أقصى يمين المرمى، وبالدقيقة 42 قلص سيراميكا النتيجة من كرة عرضية أرضية من محمد شكري من جهة اليسار قابلها أحمد ياسر ريان بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى، وجاء التعادل لفريق سيراميكا عن طريق محمد إبراهيم من علامة الجزاء.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة فريق النجوم فى إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 24 يونيو الجارى.