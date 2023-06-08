شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا: تطبيق الصعود والهبوط على الحكام والتقييم بعد كل مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه سيتم تطبيق نظام الدوريات في مصر على الحكام بحيث يتم تصعيد حكام للمستويات الأولى وهبوط آخرين وفقا للكفاءة وما قدموه خلال الموسم.

وقال فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في المؤتمر الصحفى الذى أقيم في اتحاد الكرة: "تطبيق نظام الدورى على الحكام مثلما يحدث في الأقسام بصعود أندية وهبوط أخرى، سيحدث مع الحكام سيكون هناك تصعيد للحكام من الأقسام الأدنى للأعلى وكذلك هبوط حكام من الأقسام الأعلى إلى الأدنى لكى يحصل كل حكم على تقييمه وحقه".

وأضاف رئيس لجنة الحكام: "سيتم وضع نظام جديد لتقييم الحكم بعد كل مباراة مباشرة بعد الحصول على تقريره الخاص بالمباراة والحالات التي تعرض لها".

وتابع بيريرا: "كل جولة سيتم تعيين حكام لكل مباراة من وجهة نظرنا نحن حسب المباراة، فالحكم الأفضل سيوضع للمباراة الأصعب والحكم الذى يخطئ سيتم إبعاده عن المباريات وفقا لما قدمه، فالكفاءة هي التي ستحكم الاختيارات، لكى يعمل كل حكم على أن يخرج أفضل ما لديه ليكون متواجدا في الأقسام الأعلى، مثلما يحدث في اختيارات المدربين الذين لديهم 25 لاعبا ولكن بيتم وضع 11 لاعبا في المباراة مع إبقاء البعض على الدكة والبعض الآخر خارج القائمة، كذلك الحكام سنطبق هذا النظام".

وأوضح: "منظومة الرياضة تكتمل بكل عناصرها، والتي يكون التحكيم جزءا منها، فنسعى لتطوير التحكيم حتى ينال الرضا منا ومن جميع المنظومة الرياضية، ومن غير المقبول أن يطلب الأندية حكام بعينها، ولكن من الجيد أن ترسل الأندية الأخطاء التحكيمية التي حدثت خلال المباراة للجنة ليتم تقييمها والعمل على تلاشيها في الفترات المقبلة".