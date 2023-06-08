شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يوجه رسالة إلي بابا فاسيليو وفيتوريا بعد انضمامه للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد هلال لاعب البنك الأهلي ، إلي توجيه الشكر إلي فريقه ومديره الفني بعد انضمامه لقائمة المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة الي بطولة افريقيا ، كما وجه الشكر إلي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني .

وكتب هلال علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ، "في البداية طبعاً حابب أشكر نادي البنك الاهلي صاحب الفضل عليا في كل حاجة وصلتلها لحد دلوقتي و مدربي الكبير بابا فاسيليو و جهازه الفني اللي يعتبروا سر من أسرار نجاحي وتألقي .. ولازم أشكر مستر فيتوريا على اختياره ليا و أنه بيحقق العدالة بمتابعته و تركيزه مع اللاعيبة اللي تستحق الانضمام للمنتخب وده كان دايماً هدف من أهدافي و حلم لأي لاعب محترف انه يلبس تيشرت منتخب مصر.. وكمان عايز أشكر إسلام جمال لأنه تعب معايا أوي عشان أوصل للمستوى اللي أنا عليه دلوقتي مع فريق البنك الأهلي اللي إدارته بتساعد أي حد إنه يتألق.. ربنا يكملها على خير ويكتبالنا التوفيق في اللي جاي، الحمد لله".



هلال

شهدت قائمة منتخب مصر التي أعلنها روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة ، تواجد أكثر من وجه جديد في القائمة مثل محمد هلال وأحمد رمضان بيكهام ومحمود مرعي وغنام محمد ومحمد رضا بوبو.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار ، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم:



محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.