شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تحضيراته بالقاهرة قبل السفر للمغرب وخوض إياب نهائي إفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تحضيراته على ملعب مختار التتش قبل السفر إلى المغرب عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي يوم الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد لمران خوض الأهلي بعض التدريبات البدنية القوية وتقسيمة جماعية قبل تناول وجبة الغداء داخل النادي ومن ثم استقلال الحافلة التي ستنقل البعثة إلى مطار القاهرة ومن ثم استقلال طائرة خاصة تنقلهم إلى المغرب.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته أمس الأربعاء تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة ٢٤ ساعة.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين في محاضرة فنية بالفيديو قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للتأكيد على العديد من النقاط الفنية، في إطار التحضيرات لمواجهة الوداد المغربي.

فيما قاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا قويًّا شارك فيه جميع اللاعبين، بالتعاون مع طارق عبد العزيز ومحمود حمدي، أخصائيا التأهيل بالفريق.

واستغرق المران البدني قرابة ٤٠ دقيقة، أدى خلاله اللاعبون تدريبات لرفع المعدلات البدنية وجانبًا من تدريبات الكرة.

كما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، حراس مرمى الفريق، في مران قوي شهد التركيز على الجوانب البدنية والكرات العرضية والتصويب من مسافات مختلفة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة مصغرة، شارك فيها اللاعبون على ثلاثة فرق، وشهدت جانبًا من التدريبات الفنية والخططية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل بمركب محمد الخامس في المغرب.



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