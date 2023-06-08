شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يقيم تصفيات لاختيار منتخب البطولة الأفريقية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى إقامة تصفيات للاعبى المنتخب خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجارى لاختيار المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات البطولة الافريقية التى تقام بالمغرب.

ويشارك الكاراتيه فى البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب 14 أغسطس القادم للناشئين والشباب.

وتقام التصفيات على مرحلتين للأولى للاعبين أصحاب المراكز الخامس والسادس بالإضافة لبى أصحاب المراكز الأربعة الاولى، بينما المرحلة الثانية يتم اختيار 4 لاعبين فقط من الفائزين فى المرحلة الأولى

ويستعد منتخب الكاراتيه للمشاركة فى بطولة الدورى العالمى التي تقام في الفترة من 9 إلى 12 يونيو الجارى، بمدينة فوكوكا اليابانية.