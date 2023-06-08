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محمد معروف حكما رابعا فى نصف نهائى مونديال الشباب

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القاهرة - سامية سيد -  

 

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ، اختيار الحكم المصري محمد معروف حكما رابعا في نصف نهائي كأس العالم للشباب بالأرجنتين بين كوريا الجنوبية وايطاليا ، والمقرر اقامتها اليوم الخميس .

 

يضم طاقم تحكيم المباراة كلا من ، فالكون بيريز حكما للساحة ، ويعاونه  ماكسيميليانو ديل يسو مساعد أول و فاكوندو رودريجيز مساعد ثان ومحمد معروف حكما رابعا  .

 

يأتي اختيار معروف ضمن طاقم تحكيم هذه المباراة تتويجا له بعد مستواه المميز في البطولة .

 

 

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