شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما رابعا فى نصف نهائى مونديال الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ، اختيار الحكم المصري محمد معروف حكما رابعا في نصف نهائي كأس العالم للشباب بالأرجنتين بين كوريا الجنوبية وايطاليا ، والمقرر اقامتها اليوم الخميس .

يضم طاقم تحكيم المباراة كلا من ، فالكون بيريز حكما للساحة ، ويعاونه ماكسيميليانو ديل يسو مساعد أول و فاكوندو رودريجيز مساعد ثان ومحمد معروف حكما رابعا .

يأتي اختيار معروف ضمن طاقم تحكيم هذه المباراة تتويجا له بعد مستواه المميز في البطولة .