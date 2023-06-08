شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تواصل صدارة التصنيف العالمى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة صدارة التصنيف العالمى للعبة، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة، واحتلت سمر حمزة المركز الأول فى وزن 76 ك فى منافسات النسائية، متقدمة على لاعبات تركيا والإكوادور والصين على الترتيب.

وسبق وتصدرت سمر حمزة التصنيف واحتلال المركز الأول على مستوى العالم، وحصلت على ذهبيتى إفريقيا فى اللعبة، و ترفع علم مصر دائما عاليا بحصولها على الميداليات الذهبية فى مختلف البطولات.

كانت سمر حمزة قد قالت فى تصريحات سابقة : "دخلت لعبة المصارعة بالصدفة، فكنت أشاهد الأولمبياد، وأعجبت باللعبة فقررت أن ألعبها".

وأضافت: "فى البداية كان الموضوع صعب للغاية، لأن المنافسة فى مصر كانت نادرة، وكان من الصعب أن تشارك بنت تلعب المصارعة فى مسابقات دولية، فكانت نهاية البطولات على مستوى إفريقيا فقط".