شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يشكر طاقم حكام مباراته أمام فيوتشر فى خطاب رسمي للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى بطاقم حكام مباراة فيوتشر التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضى ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدف نظيف.

وأرسل مسئولو نادى إنبى خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة يشكر فيه طاقم حكام مباراة فيوتشر رغم قرار إلغاء هدف لصالح الفريق البترولى بسبب التسلل

وعلق محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى على الخطاب مؤكداً أنه ترسيخاً لمبدأ العدالة مع الحكام ومنحهم حقوقهم كاملة، لافتاً إلى أنه مثلما يتم انتقادهم في بعض القرارات يجب الإشادة بهم عندموا يجيدوا.

في سياق مختلف يتمسك مسئولو نادى إنبى بقوام الفريق، بعد تألق أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وتواجدهم على رادار الأندية الكبيرة في الدورى المصري، وعلى رأسهم التونسي رفيق كابو واللاعبين الشباب محمد حمدى الظهير الأيسر وأحمد نادر حواش.