شكرا لقرائتكم خبر عن ساليفو ينضم لتدريبات الاتحاد السكندرى وجاهز لكأس مصر والرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انضم الغانى مورو ساليفو لاعب وسط الاتحاد السكندرى إلى التدريبات عصر اليوم عقب وصوله إلى الإسكندرية فجر اليوم عائدا من بلاده بعد أن حصل على إجازة لتلقى واجب العزاء فى والدته .

ورغم غياب مورو ساليفو، فقد طمئن اللاعب الجهاز الفنى بقيادة زوران انه حصل على جرعات تدريببة خلال فتره الراحة وجاهز لمباريات كاس مصر أمام بيراميدز والمقرر لها 22 من الشهر الجارى و مباراة سيراميكا فى كاس الرابطة الدور قبل النهائى

زوران طالب الجهاز الطبى والمعاون فى الاتحاد ، بوضع برنامج تدريبى خاص للاعب الغانى للتاكد من جاهزيته وتقديم تقرير مفصل عن حالته .

ويدخل الفرق السكندرى معسكر مغلق عقب التدريب اليوم استعداد لمباراه البنك الاهلى والمقرر لها غدا على ملعب استاد الاسكندرية.