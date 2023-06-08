شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبا فى قائمة الأهلي المسافرة للمغرب.. عودة الشناوي وكريستو الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على 24 لاعبا من أجل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الوداد المغربي يوم الأحد المقبل في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في موقعة الذهاب بالمغرب.

وشهدت قائمة الأهلي عودة محمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة ومعه محمد الضاوي كريستو بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس للشباب في بطولة كاس العالم للشباب.

جاءت قائمة الأهلي المسافرة للمغرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مروان عطية - أليو ديانج - أحمد قندوسي - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - محمد الضاوي كريستو

الهجوم: محمد شريف - محمود كهربا.