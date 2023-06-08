شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تغادر مطار القاهرة للقاء الوداد المغربى بنهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، علي طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران بعثة فريق النادى الأهلى متجهة إلى المغرب، وذلك لخوض لقاء الإياب أمام فريق الوداد البيضاوى المغربى بنهائى دوري أبطال افريقيا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، تم إنهاء إجراءات سفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مبني الركاب رقم 3 بالمطار، علي الرحلة التي خصصتها شركة مصر للطيران رقم MS3100 ، وانتظر اللاعبون داخل الاستراحات ثم صعدوا الي الطائرة ، وطالبهم العاملين بالمطار والركاب بتحقيق الفوز والحصول علي البطولة .

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلى والوداد بفوز النادى الأحمر بهدفين لهدف، وسجل بيرسى تاو هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 45+4، ثم أضاف كهربا الهدف الثانى فى الدقيقة 59، فى حين سجل البديل سيف الدين بوهرة هدف الوداد الوحيد فى الدقيقة 86.

وتأهل الأهلى إلى نهائى دورى الأبطال بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف دون رد، فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى رادس، والفوز بهدف دون رد فى مباراة العودة التى أقيمت على استاد القاهرة ، وتأهل الوداد إلى النهائى بعد التعادل السلبى مع صن داونز فى المغرب والتعادل الإيجابى 2/2 فى جنوب أفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.