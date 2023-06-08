شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب تأجيل مباراة الإتحاد السكندري فى كأس مصر.. رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن طلب النادي تأجيل مباراته في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر أمام الاتحاد السكندري، والمقرر لها يوم 22 يونيو الجاري على استاد الإسكندرية تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، ومراعاة لظروف النادي في الفترة المقبلة.

أضاف المدير الرياضي بأنه من غير المقبول على الإطلاق تحديد موعد مباراة مهمة في كأس مصر، بعد أقل من 48 ساعة فقط على انتهاء فترة التوقف الدولية، حيث يتواجد 3 لاعبين في قائمة منتخب مصر الأول، وكذلك صعوبة عودة اللاعبين المحترفين من بلادهم في ذلك التوقيت.

شدد على أن الفريق بجانب غياباته والإصابات التي يعاني منها، سيفتقد لجهود إبراهيم عادل ومحمود صابر بسبب استدعاء المنتخب الأولمبي لهما للمشاركة في بطولة كأس الأمم تحت 23 سنة بالمغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس، وبالتالي فإنه لا يوجد مطلقا مراعاة لظروف النادي ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، ويتمسك النادي بتأجيل اللقاء لموعد مناسب للفريقين.

أشار إلى أنه في ضوء التنسيق مع المنتخب الأولمبي وإذا لم يتم الاستجابة لطلب النادي بتأجيل لقاء الكأس، فإنه سيكون مضطرا للإبقاء على لاعبيه إبراهيم عادل ومحمود صابر في صفوفه لخوض اللقاء المحدد له 22 من الشهر الجاري لتعويض النقص العددي في صفوف الفريق، ثم بعدها يسافر اللاعبان مباشرة إلى المغرب للانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي هناك، ولذلك على اتحاد الكرة مراعاة المنتخب وتوفير الظروف المناسبة له وكذلك مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص مع بيراميدز وتأجيل اللقاء لموعد لاحق.