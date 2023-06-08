استعدادا لمواجهة الوداد .. استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - الدوري المصري، قرر أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، فتح النار على الكرة المصرية، ووصف الدوري المصري بـ"الفاسد"، كما هاجم لجنة المسابقات ووصفها بأنها "ترزي" يمكنه أن يصنع أي جدول بما يناسب مقاس الفريق المطلوب.

لم يكتف ميدو بمهاجمة الدوري المصري، ولكنه تطرق أيضًا لاتحاد الكرة، ووصفه بأنه يتصارع على السفريات والنقل التليفزيوني، أما الفار فذكر ميدو أنه يمكن تعطيله حسب الحاجة لذلك.

وقال أحمد حسام "ميدو" في تغريدة، عبر تويتر، عن الدوري المصري إن الدوري المصري "فاسد" بكل معاني الكلمة، أما لجنة المسابقات فوصفها بأنها "ترزي محترم"، مشيرًا إلة أن اللجنة يمكنها أن تصنع أي جدول تريده "على مقاسك بالظبط"

لم يكتف أحمد حسام "ميدو" بمهاجمة الدوري المصري ولجنة المسابقات، لكنه هاجم حكام كرة القدم، قائلًا: "الحكام على الكيف.. وتوزيع البث التليفزيوني على الكيف والرعاية حدث ولا حرج"، زاعمًا أن اللوائح الداخله يمكن أن يتم ضبطها وفقًا لما يريدون، بأختيار الألوان المطلوبة.

واستمر أحمد حسام ميدو في هجومه، ليوجه سهامه إلى اتحاد الكرة، ووصفهم بأنهم "بيتخانقوا على السفريات"، كما هاجم النقل التليفزيوني، قائلًا أنه "ينافس الدوري الموريتاني".

وهاجم ميدو التحكيم ووصفه بأنها "فقرات تحكيمية كوميدية"، وعبر عن رفضه لما يحدث في خطوط الڤار، مشيرًا إلى إمكانية تعطله حسب الحاجة، كما هاجم أيضًا قرعة الكأس، وإمكانية سحبها في أي وقت.

الجدير بالذكر أن أحمد حسام ميدو سخر من اتحاد الكرة المصري، بعد تأكيد ضرورة دفع الأندية الديون المستحقة لها، وإلا سيتم الغاء التراخيص الخاصة بالنوادي التي ترفض أو لم تقم بالدفع.

وأكد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وليد العطار، أنه لن يتم منح الترخيص لأي نادي، عليه مديونيات، مؤكدًا على ضرورة دفع النوادي لمديونياتها، أو يكون النادي بلا مديونية أو قام بتأجيل المديونية أو قام بجدولة المديونية وذلك بموافقة الطرف الدائن.

الأمر الذي دفع أحمد حسان "ميدو" للتعليق على ذلك، قائلًا: "اتحاد الكرة المصري الكوميدي يؤكد بأن اي نادي عليه مديونيات مش هيشارك في الدوري السنه اللي جايه.. الباسوورد بتاع الواي فاي ايه يا أستاذ جمال؟".