شكرا لقرائتكم خبر عن روي فيتوريا: واثق من التأهل لأمم أفريقيا رغم إنزعاجى الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، رسالة تحفيز للاعبي الفراعنة، وذلك استعدادا لاستكمال مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة للكان.

وكتب فيتوريا عبر حسابه على انستجرام: "بالأمس كان يوم الإعلان عن قائمة المنتخب للتحديات القادمة، بالرغم من انزعاجي الشديد كما وضحت خلال المؤتمر للجميع بخصوص موعد مباراتنا القادمة وقلة الاحترام للاعبين ودولة بحجم مصر، أنا كلي ثقة في الجميع، الآن علينا التركيز على الأساسيين، وأن نكون في كأس الأمم الأفريقية كلما معا".

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار ، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم:

محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.